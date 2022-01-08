Ереван, 8 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Сообщения Баку об обстреле армянскими военными 8 января позиций азербайджанской стороны на восточном направлении границы не соответствует действительности, заявили в министерстве обороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В Минобороны Армении добавили, что азербайджанские подразделения несколько раз «открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что распорядился отвести войска от границы с Азербайджаном, чтобы избежать войны. 11 ноября Баку ввёл на перешедшем под его контроль участке дороги Горис — Капан в Сюникской области Армении таможенные посты.

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