Лейпциг, Германия, 8 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 8 января в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско в матче восемнадцатого тура разгромил «Майнц-05» со счетом 4:1.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Андре Силва (пенальти, 21', Кристофер Нкунку, 61'), Доминик Шобослаи (Кристофер Нкунку, 47') и Кристофер Нкунку (Доминик Шобослаи, 58'). Единственный мяч гостей на 57-й минуте встречи забил полузащитник сборной Южной Кореи Ли Джэсон.

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Клостерманн (Вош, 82'), Адамс, Кампль, Шобослаи (Рабигер, 87'), Поульсен (Нкунку, 46'), Силва (Новоа, 68').

«Майнц»: Центнер, Белл, Видмер, Хак, Кариколь (Лукоки, 82'), Бетью (Баррейру, 64'), Стах, Бросински, Джэсон (Папела, 82'), Онисиво (Небель, 82'), Беркардт (Немет, 65').

«Ред Булл Лейпциг», одержав седьмую победу в сезоне, набрал 25 очков и поднялся на восьмое место. «Майнц» с 24-мя очками опустился на десятое место.