Анкара, , 19:47 — REGNUM Территориальных претензий власти Турции не выдвигали и не выдвигают ни к одной соседней стране. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами Anadolu Ajansı в Анкаре.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анкара уважает границы и суверенитет всех государств, в том числе Сирии и Ирака», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции» заявил, что власти страны держат курс на создание оборонного сектора, способного удовлетворять все потребности вооруженных сил Турции.