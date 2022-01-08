София, , 19:36 — REGNUM В Болгарии персональные данные порядка 300 тыс. граждан, в том числе политиков и партийных деятелей, оказались в открытом доступе в результате утечки, сообщает 8 января газета Monitor.

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Так, в открытый доступ попали личный номер председателя Народного собрания страны Николы Минчева и его домашний адрес, а также данные его заместителей, министра сельского хозяйства и других.

Отмечается, что утечка данных может сделать их уязвимыми с точки зрения безопасности и возможного шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года группа неизвестных злоумышленников совершила кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии.

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