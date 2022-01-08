Анкара, , 19:30 — REGNUM Власти Турции верят в то, что «братья в Казахстане» собственными силами преодолеют все стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами Anadolu Ajansı в Анкаре.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, последние события в Казахстане внимательно отслеживает Анкара.

«Казахстан — важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране, — сказал он. — Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме».

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в МИД Российской Федерации сообщили, что в результате беспорядков в Казахстане, по последним данным, российские граждане не пострадали.