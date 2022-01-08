Гётеборг, Швеция, , 19:22 — REGNUM Футбольные клубы «Ростов» и казанский «Рубин» заинтересовались полузащитником молодежной сборной Швеции и «Хеккена» Патриком Волемарком. Об этом сообщает портал Sport24.ru.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются московский ЦСКА и «Краснодар». Портал transfermarkt.ru оценивает игрока «Хеккена» в 3,5 млн евро.

Напомним, что Волемарк перешёл в шведский клуб в 2020 году. За это время он провёл 54 матча, в которых отметился 12 голами и 13 голевыми передачами. Соглашение со шведским клубом рассчитано до конца 2024 года.