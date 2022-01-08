Лондон, , 19:20 — REGNUM Сделка России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», эквивалентная мощность которого составит 50 млрд куб. м голубого топлива в год, беспокоит страны Европы. Об этом сообщила обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард в статье для издания.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

По ее словам, представители Брюсселя и Лондона, которые заняты спорами вокруг «Северного потока — 2», пропустили момент, когда Москва и Пекин решили удвоить поставки голубого топлива в Азию.

Миллард со ссылкой на западных экспертов отметила, что возможности Москвы на мировых рынках после реализации данного проекта значительно увеличатся, что также скажется и на энергетической независимости некоторых стран Европы.

По ее мнению, к недрам на Ямале, где добывается голубое топливо для экспорта в ЕС, могут присоединить газопровод «Сила Сибири — 2».