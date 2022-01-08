8 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили видео из социальных сетей, на котором жительница Копейска топит снег в кастрюле, потому что у неё нет воды из-за коммунальной аварии.

Светлана Рыбина, , 20:32 — REGNUM Видео из Копейска (Челябинская область), на котором видно, как одна из жительниц города топит снег в кастрюле на плите, потому что уже более суток остаётся без воды из-за коммунальной аварии, вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 января в социальной сети Facebook.

Копейск Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Кран без воды trestletech

«Отдам снег даром, самовывоз», — пишет Нажия С.

Многие пользователи подошли к данной новости с юмором, отмечая, что в Челябинской области выпало достаточно снега, чтобы жителям не остаться совсем без источника воды.

«Снег в кастрюле надо хорошенько перемешивать, а то ведь пригорит!» — шутит Максим Д.

«Если полить сиропом, то будет вкуснее», — издевается Вадим Т.

Горы снега ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что такая плачевная ситуация сложилась по вине местного водоканала, который уже долгое время не может обеспечить жителей надёжными коммуникациями.

«От нашего водоканала уже плакать хочется!» — написал Раф Ф.

Часть людей полагает, что топить снег — далеко не самый лучший выход в данной ситуации по той причине, что снежные хлопья, помимо молекул воды, несут в себе ещё и множество крайне вредных элементов.

«Ох уж снег, ещё и с Челябинской области, там, наверное, вся таблица Менделеева! Регион сплошные заводы окружают!» — беспокоится Елена М.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные коммунальные аварии случаются практически по всей территории страны и виной тому всё те же старые коммуникации, которые не соответствуют требованиям.

Коммунальная авария Фото wikimedia.org

«Копейсковичи, вы не одиноки! Мы тоже так частенько делаем, когда рвутся трубы и когда насос перестаёт работать, потому что выключают электричество. Увы, эта проблема многих жителей России мучает», — отмечает Larisa K.

Отдельные комментаторы предположили, что виновниками аварии могут быть сами жители, которые не платят вовремя за коммунальные услуги.

«А почему так происходит? Если бы люди платили за коммуналку исправно, то у ЖКХ были бы деньги на замену коммуникаций. Не знаю ситуацию этих людей, но могу сделать вывод, что дом, в котором они проживают, неблагополучный, как и район в целом, потому-то коммунальщики на него забили. Хотите воду, сделайте сами так, чтобы она была!» — советует Сергей Л.

Коммунальные службы Марина Каширская © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что в данной ситуации есть и другие способы достать питьевую воду, поэтому нет никакой необходимости топить снег, если, конечно, видео не было снято в корыстных целях.

«Сутки воды нет — ужас! Вообще-то, всегда должна стоять хотя бы пятилитровая бутылка с питьевой водой, просто на всякий случай. Ну, а так-то обычно в пострадавшие районы осуществляют подвоз воды с цистерн. Бесплатно разливают. Видео создано для хайпа, не более», — уверена Людмила П.

«В газетах и журналах советского времени любую статью или очерк подписывали те, кто их писал. На данный момент непонятно, кто выкладывает подобные провокационные материалы, не освещая весь объём проблем. Просто выхватывают урывками, делая себе лайки. Умный проблему поймёт, а не очень умный начнёт провоцировать, призывать к бардаку!» — написала Valentina S.

Напомним, 7 января в социальных сетях стало распространяться видео из Копейска (Челябинская область), на котором видно, как одна из жительниц города топит снег в кастрюле на плите, потому что уже более суток остаётся без воды из-за коммунальной аварии.