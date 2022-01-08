Азов, Ростовская область, 8 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Ростовской области неизвестные обстреляли магазин строительных материалов, расположенный в Азове. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Пульс».

Цитата из к/ф «Путь Карлито 2: Восхождение к власти». Реж. Майкл Скотт Брегман. 2005. США Стрельба

Инцидент случился утром 7 января на пересечении улицы Мира и переулка Коллонтаевского. Выстрелы, по некоторым данным, были совершены с территории одного из соседних домов. В результате разбита витрина магазина.

В момент стрельбы в помещении магазина находились сотрудники и покупатель. Злоумышленника ищет полиция.