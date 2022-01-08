Мадрид, 8 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Сегодня, 8 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче двадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Ранее сообщалось, что за «сливочных» не смогут сыграть Даниэль Карвахаль, Гарет Бэйл и Мариано Диас, продолжающие восстанавливаться от повреждений.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрике Наранйо Перес и Диего Санчес Рохо.

После двадцати туров «Реал», одержав четырнадцать побед и набрав 46 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с 28-ю очками располагается восемью строчками ниже.