Никосия, 8 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Ученые на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом сообщил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По его словам, новый штамм коронавируса, получивший название «Дельтакрон», был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове.

«Мы (ученые) обнаружили значительное количество мутаций, ранее встречавшихся только в случаях «Омикрон», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что число носителей коронавируса в мире за две недели увеличилось на 71%.