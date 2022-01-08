Белград, , 18:52 — REGNUM Правительство Сербии стоит на пороге принятия решения об аннулировании всех соглашений с мультинациональной компанией «Рио Тинто». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 8 января.

Ана Брнабич Novreg.ru

«Мы их (компанию «Рио Тинто» — ИА REGNUM) не приводили сюда, мы им ничего не обещали и не делали ничего, о чем народ не знал бы. Все, что мы делаем, мы делаем прозрачно. Мы прислушиваемся к нашему народу», — заявила Брнабич в эфире телеканала Pink.

При этом глава сербского правительства добавила, что «сначала нужно посмотреть, какова цена разрыва соглашения». Брнабич отметила, что этот вопрос она обсудит с президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, что компания «Рио Тинто» занималась разведкой запасов лития в долине реки Ядар в западной части Сербии для того, чтобы в будущем построить там рудник. Против эксплуатации лития выступил ряд сербских экологических организаций, так как это производство чрезвычайно вредно для окружающей среды.

Очередные акции протеста против проекта компании «Рио Тинто» в нескольких городах Сербии прошли 8 января.