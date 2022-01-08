8 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 19:29 — REGNUM Намерение депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») разработать законопроект о введении уголовной ответственности за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья, потому что такой вид деятельности должен быть признан нарушающим Уголовный кодекс РФ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 8 января в социальной сети Facebook.

Григорий Мясоедов. У колдуна. Деревенский знахарь. 1860

«Господи, прости! Что, в Госдуме нечем заниматься? Это что, первостепенная задача? Все проблемы в стране решили? Пандемия, экономика, коррупция — вот вопросы, на которые нужны достойные ответы со стороны власти, а не эти мелочи!» — считает Наталья М.

Виталий Милонов Sm alien

Многие пользователи пришли к выводу, учитывая актуальную обстановку в России, что данный вопрос не столь важен, властям следует сконцентрироваться на решении более насущных проблем российских граждан.

«Вот мужик с головой не дружит! У каждого человека свой выбор! А вот из-за таких неграмотных и нарушается свобода слова и действий российских граждан! Хотят они ходить к экстрасенсам и гадалкам — их право», — поделился своим мнением Белый Б.

Но им парировали те, кто убеждены, что маги и колдуны в России наносят очень существенный ущерб населению страны, забирая у людей последнее, даже в самой тяжёлой ситуации.

«Это не маленькая проблема. С этими «экстрасенсами» бьются уже десятки лет, всё никак законы под них подвести не могут. А между тем тысячи людей остаются с голой задницей. Многие их них доверяются мошенникам, потому что у них страшное горе! Разве не должны быть такие граждане защищены российским законодательством? Им нужна помощь и возможность в случае обмана куда-то обратиться, чтобы мошенника наказали! Пока что это нереально», — указывает Александра Г.

Маг Цитата из к/ф «Магия превыше всего». реж Екатерина Краснер. 2018. Россия

Часть людей полагает, что депутат взялся за невозможное, потому что уже многие пытались подвести деятельность экстрасенсов под уголовную ответственность, но все предложения по этому вопросу не находили поддержки в Госдуме.

«Пытались уже приструнить магов и колдунов, но всё никак не получалось. И в этот раз не получится, потому что это очень выгодный бизнес, процентик от которого капает кому надо во власти», — предполагает Андрей Б.

Ряд пользователей подозревает, что экстрасенсы очень выгодны отдельным представителям власти, которые, судя по всему, имеют с данного вида «бизнеса» нелегальные денежные отчисления.

«А как же Мессинг, Ванга, Матрона и другие сказочные персонажи с экранов наших телевизоров, которых крутят круглыми сутками по федеральным каналам?! Сначала власти сами популяризируют мракобесие на ТВ, дурачат народ, а потом за голову хватаются и законы издают», — отмечает Гриша Г.

Бог хитрости и обмана Локи Wikipedia.org

Отдельные комментаторы отмечают, что граждане Российской Федерации перестанут ходить к гадалкам, магам и колдунам только тогда, когда жизнь в стране наконец-таки наладится.

«Отмена пенсионной реформы, восстановление системы здравоохранения, благоприятная экономическая обстановка в стране — вот, что благотворно повлияло бы на здоровье и самочувствие многих российских граждан. Бабушки в мистику уходят потому, что реальная жизнь просто ужасна! Начните с главного, а там и экстрасенсы всевозможные останутся без хлеба», — советует Валерий Н.

Напомним, 7 января депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что он намерен разработать законопроект о введении уголовной ответственности за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья, потому что такой вид деятельности должен быть признан нарушающим Уголовный кодекс РФ.