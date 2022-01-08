Краснодар, , 18:37 — REGNUM 27-летний нидерландский универсальный полузащитник «Краснодара» Тони Вилена намерен покинуть российский футбольный клуб в зимнее трансферное окно. На футболиста, по словам издания Haber Sari Kirmizi, претендует «Галатасарай».

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне Тонни Вилена принял участие в пятнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Нидерландский футболист перешел в «Краснодар» 1 июля 2019 года из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Вилены, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

Ранее, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера основной команды.