Барселона, Испания, 8 января 2022, 18:31 — REGNUM В ближайшее время «Барселона» предложит 17-летнему воспитаннику Гави новый пятилетний контракт, в котором больше не будет прописана сумма отступных в 50 миллионов евро. Сам Гави заявляет, что намерен продолжать выступать за «сине-гранатовых», так как это было его мечтой. Об этом 8 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Барселоны» Хави
Главный тренер «Барселоны» Хави
Doha Stadium Plus Qatar

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов заплатить «Барселоне» 50 миллионов евро за переход испанца в зимнее трансферное окно.

В шестнадцати турах испанской Примеры сезона 2021/22 Гави забил один мяч и отдал три голевые передачи. В Лиге Чемпионов УЕФА футболист не смог отметиться результативными действиями.

За основную команду «Барселоны» Гави дебютировал 29 августа, выйдя на замену на 74-й минуте матча третьего тура Примеры с «Хетафе» (2:1).