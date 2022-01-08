Барселона, Испания, 8 января, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В ближайшее время «Барселона» предложит 17-летнему воспитаннику Гави новый пятилетний контракт, в котором больше не будет прописана сумма отступных в 50 миллионов евро. Сам Гави заявляет, что намерен продолжать выступать за «сине-гранатовых», так как это было его мечтой. Об этом 8 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов заплатить «Барселоне» 50 миллионов евро за переход испанца в зимнее трансферное окно.

В шестнадцати турах испанской Примеры сезона 2021/22 Гави забил один мяч и отдал три голевые передачи. В Лиге Чемпионов УЕФА футболист не смог отметиться результативными действиями.

За основную команду «Барселоны» Гави дебютировал 29 августа, выйдя на замену на 74-й минуте матча третьего тура Примеры с «Хетафе» (2:1).