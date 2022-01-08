Москва, 8 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Общими усилиями народа Казахстана и его друзей в республике вскоре будут восстановлены мир и порядок, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

«Мы глубоко убеждены, что общими усилиями казахстанцев и их друзей из стран СНГ мир и порядок вскоре будут восстановлены и Казахстан продолжит свой путь поступательного развития, направленный на рост экономического потенциала страны, обеспечение социальных прав и гарантий своих граждан», — говориться в заявлении, опубликованном на сайте исполкома СНГ.

По его словам, когда мирные протесты в Казахстане «переросли в силовые противоправные акции, сопровождавшиеся погромами, грабежами и даже убийствами, то это породило серьезную тревогу у всех соседей».

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Как передавалоИА REGNUM, 8 января официальный представитель МИД РФМария Захаровазаявила, что журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи.