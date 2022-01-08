Тюмень, 8 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Тюмени девять человек погибли в результате употребления метилового спирта. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Установлено, что опасную продукцию они приобрели в торговых точках на улицах Рижской и Ставропольской. Возбуждено уголвоное дело. Подозреваемые задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовые отравления метиловым спиртом произошли в Оренбургской и Свердловской областях. Подозреваемых также установили и задержали.