Валенсия, Испания, , 18:16 — REGNUM 8 января в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» в матче двадцатого тура испанской Примеры 2021/22 одержал уверенную победу над «Мальоркой» со счетом 2:0.

Эта победа стала для клуба из Валенсии первой в сезоне. На данный момент «Леванте» с одиннадцатью очками занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка», набрав двадцать очков, расположилась пятью строчками выше.

Забитыми мячами отметились Роберто Сольдадо (Энис Барди, 47') и Хосе Луис Моралес (Роджер, 90+7'). Единственную красную карточку на 83-й минуте встречи получил полузащитник хозяев Хосе Кампанья.

На матче работала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигуэро Васкесом. Ассистенты главного судьи — Гваделупе Поррас и Альваро Карьено Кабера.