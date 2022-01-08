Вашингтон, 8 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Как сообщает издание Redanian Intelligence, стриминговый сервис Netflix планирует начать съемки третьего сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» в начале марта 2022 года. Поиск актеров на роли в третьем сезоне начались еще 26 ноября 2021 года.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Главные роли в «Ведьмаке» сыграли Генри Кавилл («Лига Справедливости Зака Снайдера»), Фрейя Аллан («В пустыне смерти») и Аня Чалотра.

Премьера второго сезона сериала «Ведьмак» состоялась на Netflix 17 декабря 2021 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes второй сезон получил 94% положительных отзывов кинокритиков при 61% положительных отзывов зрителей.