Москва, , 18:09 — REGNUM 12 января в пресс-центре REGNUM состоится тридцать третье заседание Экспертного клуба «Регион».

Эффективность управления регион Иван Шилов © ИА REGNUM

Тема заседания: Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз.

Вопросы для обсуждения:

Презентация IX рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году. Качество управления: где растёт, где падает? Влияние пандемии на эффективность управления в регионах. Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии оценки. Итоги парламентских выборов и эффективность управления. Региональные элиты и их влияние на систему управления. Влияние эффективности управления на протестные настроения.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «РЕГИОН» являются Евгений Сучков, Григорий Казанков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Дмитрий Гусев, Андрей Максимов, Екатерина Курбангалеева, Владимир Климанов, Сергей Марков, Владимир Шаповалов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На Youtube-канале ИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру!

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: