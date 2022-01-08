Астана, 8 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в настоящее время находится в городе Нур-Султан, не покидал страну. Об этом сообщил 8 января пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

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«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, — сообщил Укибай. — Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию».

По его словам, Назарбаев, который находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проводит ряд консультативных встреч.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января глава Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане.