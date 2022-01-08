Лондон, , 17:58 — REGNUM Студия Disney анонсировала дату премьеры нового мультипликационного фильма от студии Pixar «Я краснею». Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Disney+ из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом 8 января сообщило издание Deadline.

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Также сообщается, что в регионах, где недоступен сервис Disney+, мультфильм будет показан в кинотеатрах. Например, российская премьера запланирована на 10 марта.

«Я краснею» стал 25-м полнометражным проектом знаменитой анимационной студии Pixar, чьи работы ранее многократно были отмечены самыми престижными наградами и премиями Американской Киноакадемии.