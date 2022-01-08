Курск, , 17:51 — REGNUM Почти 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды в результате аварии в Курске 8 января, сообщили в пресс-службе администрации области.

На месте аварии Пресс-служба администрации Курской области

На месте работают две ремонтных бригады и 10 единиц спецтехники компании «Квадра». В зоне отключения оказались более 11 тыс. человек — жители 196 домов по улице Студенческая, проспектам Дружбы и Энтузиастов, проспекту Хрущева, бульвару Майскому, улицам 50 лет, Октября, Мыльникова, ул. Бойцов 9-й дивизии, Косухина, Воробьева, проспекту Клыкова. По заявкам жителей администрацией предоставлено пять обогревателей.

Для устранения аварии необходимо заменить участок трубы протяженностью около четырех метров, работы планируют завершить 8 января к 20:00.

Отметим, что накануне, 7 января повреждение трубопровода произошло на соседнем участке на улице Студенческая. Также сегодня, 8 января, была повреждена линия электропередачи в Северо — Западном микрорайоне Курска. Ремонтные бригады переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.