Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Стриминговый сервис Amazon Prime 8 января представил первый тизер третьего сезона фантастического сериала «Пацаны», рассказывающий об альтернативном взгляде на мир супергероев.

Постер фильма «Пацаны»

Вместе с коротким пятнадцатисекундным тизером была анонсирована дата выхода третьего сезона. Первые три серии появятся в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 3 июня 2022 года. Всего сезон будет включать в себя восемь эпизодов.

Первый сезон сериала «Пацаны» вышел на сервисе Amazon Prime 26 июля 2019 года. В 2021 году сериал боролся за победу в четырех номинациях от канала MTV («ТВ-шоу года», «Лучший злодей», «Лучший герой», «Лучшая драка»).