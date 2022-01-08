Вашингтон, , 17:40 — REGNUM 8 января издание The Hollywood Reporter сообщило, что стриминговый сервис Netflix начал работу над аниме-адаптацией серии комиксом «Скотт Пилигрпим». Также сообщается, что анимацией сериала будет заниматься студия Science SARU.

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Вместе с Netflix над созданием аниме-сериала будет работать студия Universal, работавшая ранее над сериалом «Академия Амбрелла».

Автор оригинальной серии комиксом Брайан Ли О’Мэлли назначен на пост исполнительного продюсера и сценариста.

27 июля 2010 года состоялась мировая премьера фильма «Скотт Пилигрим против всех». Кинолента провалилась в прокате, собрав лишь 47 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов долларов.