Москва, , 17:39 — REGNUM В результате беспорядков в Казахстане, по последним данным, российские граждане не пострадали. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации.

МИД РФ Антон Привальский © ИА Красная Весна

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«Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной, — говорится в сообщении. — По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан РФ нет».

Отмечается также, что угроз в адрес загранучреждений РФ не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ об общенациональном трауре 10 января в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов.