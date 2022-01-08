Астана, 8 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Посольство России в Нур-Султане создало кризисный штаб для обработки обращения граждан РФ, не имеющих возможности выехать из Казахстана. Об этом МИД России сообщил в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Кризисный штаб посольства в Нур-Султане ведёт обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из РК, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 января посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане.

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