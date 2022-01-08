Москва, 8 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

«Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа», — говорится в заявлении Лебедева, опубликованном на сайте исполнительного комитета СНГ.

Глава исполкома СНГ подчеркнул, что он лично и его коллеги из интеграционных структур «всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств — участников ОДКБ» по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты начались в первые дни нового года, поводом стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Впоследствии произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. До 19 января на территории страны действует режим ЧП.