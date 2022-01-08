Москва, , 17:27 — REGNUM В ситуации вокруг задержания внештатного корреспондента РТ в Казахстане уже разбирается российская сторона. Об этом 8 января сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы (власти России) в курсе, — сказала дипломат. — Разбираемся».

Ранее ряд СМИ сообщил, что внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане.

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