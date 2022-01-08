Париж, 8 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. 28-летний аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди и его жена Ванда Нара, которая является агентом футболиста, отвергли арендное предложение туринского «Ювентуса». Пара готова рассматривать лишь предложения с полноценным трансфером. Об этом 8 января сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Fc-zenit.ru Мауро Икарди

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов взять форварда «ПСЖ» Икарди в аренду на полсезона с последующим правом выкупа контракта футболиста за 35 миллионов евро. Руководство парижского клуба также настаивает на полноценном трансфере.

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в двадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами (4 — в Лиге 1, 1 — в Кубке Франции).