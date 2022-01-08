Людиново, Калужская область, 8 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Людиново Калужской области задержан 30-летний гражданин Украины, подозреваемый в убийстве 41-летней сожительницы, сообщили 8 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

Следствием предварительно установлено, что в ходе конфликта на почве ревности сожитель нанёс женщине смертельные травмы. В настоящее время мужчина задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств в тяжком преступлении.