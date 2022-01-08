Торонто, Канада, , 17:19 — REGNUM 30-летний чемпион Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье следующим летом покинет «Наполи» на правах свободного агента и перейдет в канадский клуб «Торонто», выступающий в МЛС. Об этом заявил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

«Наполи» (сс) RonnyK

Также сообщается, что по контракту с «Торонто» Инсинье будет получать до 16 миллионов евро за сезон с учетом всевозможных бонусов. Соглашение рассчитано на пять лет.

Воспитанник «Наполи» в текущем сезоне сыграл в девятнадцати матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В составе сборной Италии Инсинье стал автором трех голевых передач в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.