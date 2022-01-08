Адамовка, Оренбургская область, 8 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области четыре человека найдены мёртвыми в посёлке Адамовка. Их тела обнаружили в салоне автомобиля, находившемся в гараже, сообщает областное управление СКР.

Фото: https://oren.sledcom.ru На месте гибели четверых человек в Оренбургской области

Погибли двое взрослых и два 15-летних подростка. Двигатель автомобиля был запущен, а в гараже отмечалась высокая концентрация выхлопных газов. Также установлено, что эти лица употребляли алкоголь.

По факту гибели четверых людей возбудили и расследуют уголовное дело. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, на место этой трагедии выезжал прокурор Адамовского района Марсель Гумеров. За ходом и результатами расследования органы прокуратуры установили контроль. А по поручению областного прокурора Руслана Медведева организована проверка, в рамках которой предстоит установить условия воспитания несовершеннолетних и качество работы органов системы профилактики правонарушений.