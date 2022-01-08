Киев, 8 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера за посещение Крыма. Об этом сообщили в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«34-летний гражданин РФ прибыл вчера (7 января) в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — сообщили в погранслужбы.

По данным украинских СМИ, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в Крыму в съемках сериала «Гурзуф».

Как сообщало ИА REGNUM, черный список деятелей культуры власти Украины обнародовали в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

Кроме того, служба безопасности Украины (СБУ) ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым».