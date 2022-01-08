Москва, 8 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 23-летний нападающий «Локомотива» и сборной Белоруссии по футболу Виталий Лисакович намерен в ближайшее время покинуть московский клуб и продолжить карьеру в Европе. Об этом 8 января сообщил телеканал «Матч ТВ».

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Виталий Лисакович перешел в «Локомотив» 8 августа 2020 года из солигорского «Шахтера» за 1,5 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

На счету Виталия Лисаковича два забитых мяча и две результативные передачи в 21-м матче за «Локомотив» в текущем сезоне во всех турнирах (Лига Европы, Тинькофф Российская Премьер-лига, Суперкубок России).