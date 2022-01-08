Флоренция, Италия, 8 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. 26-летний универсальный форвард берлинской «Герты» и сборной Польши Кшиштоф Пентек 8 января вернулся в чемпионат Италии. Футболиста на полгода взяла в аренду «Фиорентина» из Флоренции. Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Кшиштоф Пентек, выступая за «Герту», сыграл в девяти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых смог отметиться лишь один забитым мячом в поединке с «Фрайбургом».

Ранее в Италии Кшиштоф Пентек выступал за «Дженоа» и «Милан». 30 января 2020 года «Герта» выкупила польского форварда у «россонери» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Пентека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. При этом около трех лет назад нападающий оценивался в 40 миллионов евро.