Бергамо, Италия, 8 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук отверг арендное предложение «Дженоа», хотя между клубами из Бергамо и Генуи уже достигнута договоренность. Об этом 8 января сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

«Гасперини приостановил переход Пикколи из-за травмы Сапаты, а Миранчук вообще не хотел бы уходить. Он не уверен в правильности такого шага. Руководство «Аталанты» пытается убедить Алексея, что это лучшее решение из возможных», — сообщил Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что в переходе Миранчука в «Дженоа» заинтересован главный тренер генуэзской команды Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл в двенадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи. Российский полузащитник выступает за итальянский клуб с 4 сентября 2020 года после перехода из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.