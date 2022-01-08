Калуга, , 17:38 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 110 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 января. Днём ранее, 7 января, в регионе было зарегистрировано 96 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 066 человек, 62 тыс. 042 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 249 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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