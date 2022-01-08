Душанбе, , 17:00 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Казахстана Касым-Жомартом Токаевым провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Таджикистана.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Главы государств (в ходе беседы) подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на территории Казахстана в настоящее время сохраняются очаги террористических атак.