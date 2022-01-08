Москва, , 16:57 — REGNUM 30-летний центральный полузащитник «Севильи» и сборной Сербии Неманья Гудель, как сообщает издание Estadio Deportivo, входит в сферу трансферных интересов московского ЦСКА. Футболист может перебраться на «ВЭБ Арену» уже в январе.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

В текущем сезоне Неманья Гудель, будучи игроком ротации, принял участие лишь в одиннадцати матчах за «Севилью» в рамках Примеры и Кубка Испании, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Неманья Гудель выступает за «Севилью» с 23 июля 2019 года после ухода из китайского клуб «Гуанчжоу Эвергранд» на правах свободного агента. Соглашение Гуделя с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.