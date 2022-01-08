Элиста, , 16:56 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 8 января. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, достигло 121 человека. В тяжёлом состоянии остаются десять человек. Режим самоизоляции соблюдают 220 жителей Калмыкии.

С начала эпидемии в Калмыкии подтверждено 34 122 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 32 581 пациент.

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