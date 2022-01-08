Москва, , 16:54 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев удалил из аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.

Олег Матвейчев Eisr.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Пост политолога и депутата Госдумы Матвейчева о призывах к насилию получил широкий общественный резонанс в соцсетях и мессенджерах. От парламентария ожидали как минимум извинений, и он с ними выступил.

«По сути, мое обращение было… по форме неудачное. Оно было оскорбительным даже, и за это оскорбление я прошу прощения у всех, кого это задело, тем более, у тех, кто не причастен к какой-то поддержке», — цитируют Матвейчева РИА Новости.

Он пообещал минимизировать число личных постов в соцсети, в полной мере осознав, что он теперь — депутат Госдумы от «Единой России».

Читайте также: Назарбаев призвал жителей Казахстана сплотиться вокруг президента страны

Попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.