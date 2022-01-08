Москва, , 16:53 — REGNUM 22-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев не покинет московский клуб в январское трансферное окно. Об этом 8 января сообщило издание Metaratings.

«Наполи» (сс) RonnyK

Также сообщается, что ЦСКА пока не получал от «Неаполя» предложений на предмет трансфера Дивеева. Неаполитанский клуб рассматривает российского футболиста в качестве игрока ротации.

В текущем сезоне Игорь Дивеев принял участие в шестнадцати матчах за ЦСКА в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала» и получил две желтые карточки.

Дивеев выступает за ЦСКА с 1 июля 2019 года после ухода из «Уфы». «Красно-синие» заплатили за воспитанника клуба из Башкирии 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Игоря Дивеева, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.