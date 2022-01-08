Астана, 8 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, говорится в телеграм-канале российского агентства.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 января посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане.

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