В Казахстане задержали корреспондента RT
Астана, 8 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, говорится в телеграм-канале российского агентства.
Jürg Vollmer
Передвижная телестанция RT
«Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 января посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане.
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