Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 17 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин в возрасте от 66 до 87 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9 766 жителей Ростовской области.

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