Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 318 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января. Это на 13 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса выявлены в 52 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (119), Шахтах (16), Волгодонске (15), Таганроге (13). 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 16% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 196 412 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 178 018 пациентов, получивших стационарное и амбулаторное лечение.

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