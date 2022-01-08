8 января 2022 | Время чтения 2 мин

Сообщение о том, что в Ростовской области повысят тарифы на электроэнергию, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. С 1 июля стоимость электроэнергии на Дону вырастет на 4%. Подписчики паблика «Ростов Главный» сетуют на прежний уровень заработной платы и пенсий.

Всеволод Немов, , 19:00 — REGNUM Сообщение о том, что в Ростовской области повысят тарифы на электроэнергию, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. С 1 июля стоимость электроэнергии на Дону вырастет на 4%. При этом власти успокаивают тем, что прогнозом социально-экономического развития России предусмотрен рост тарифов на 5%. Подписчики паблика «Ростов Главный» сетуют на прежний уровень заработной платы и пенсий.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сколько читаю, ещё ни разу не прочёл, что на что-то снижают. Они только повышают. А зарплату тогда тоже выше делайте», — подсказывает чиновникам подписчик паблика в социальной сети «ВКонтакте» Александр Б.

«За полгода напишут, что [повысят на] 4%, а повысят потом на 10%», — уверена Ксения Ш.

«Бесспорно. Так и будет. Причём [подорожают] все виды товаров, услуг и горюче-смазочных материалов. И никакого контроля со стороны властей, кроме одобрения», — продолжил мысль Александр П.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В [Ростовской] области своя АЭС, ГЭС, ГРЕС», — напомнил Алексей П.

«Ветрогенераторы ещё есть», — уточнил Айдар Я.

«Интересно, куда идёт электроэнергия от ветрогенераторов?» — задаётся вопросом Руслан Р.

«А какие песни пели, когда атомную станцию закладывали», — вспоминает Евгений Л.

«Да-да, помним. Чуть ли не бесплатное электричество обещали», — говорит Денис С. «Ветропарки строят не для населения, а чтобы деньги зарабатывать. А вот за необходимость [неприятным запахом] дышать с АЭС и ГРЭС могли бы и пониже плату сделать, и так тарифы одни из самых больших по России, как будто в глухом лесу живём», — пишет Наталья Б.

Ростовская АЭС Rosatom.ru

«По нашим законам вся электроэнергия, как с ветряков, так и с АЭС, подаётся в общую федеральную сеть, а с этой сети уже продается населению», — пояснил Сергей Ч.

«Причина: слишком много посредников и мутные схемы распределения электроэнергии», — считает Виталий С.

«Лучше бы так пенсии и зарплаты повышали, с какой скоростью повышаете ЖКХ», — предложила Ника В.

Пользователи паблика «Ростов Главный» в Instagram также выразили недовольство очередным повышением услуг ЖКХ.

«Ну всё, запасаемся свечками», — написала одна из подписчиц.

Свеча Цитата из мф «Сон смешного человека». Реж. Александр Петров. 1992. Россия

«Доходов нет, одни расходы», — огорчилась жительница Ростовской области.

«Лучше бы так зарплаты повышали», — комментирует ещё один пользователь.

«Уже в месяц за ЖКХ и ипотеку 50 тыс. рублей нужно», — подсчитал комментатор.

«Зато АЭС у нас в Ростовской области есть! А цены на электричество выше, чем в Москве!» — привела пример ростовчанка.

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