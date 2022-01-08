Лейпциг, Германия, , 16:43 — REGNUM 8 января в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче восемнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 сыграет с «Майнцем-05». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Анхелиньо, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Тайлер Адамс, Кевин Кампль, Доминик Шобослаи, Юссуф Поульсен, Андре Силва.

«Майнц»: Робин Центнер, Аарон Кариколь, Жан-Поль Бетью, Сильван Видмер, Штефан Белл, Даниэль Бросински, Ли Джэсон, Антон Стах, Джонатан Беркардт, Александер Хак, Карим Онисиво.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Маркус Зинн.

На данный момент «Майнц» с семью победами и 24-мя очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Ред Булл Лейпциг», набрав 22 очка, располагается позицией ниже.