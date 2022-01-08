Каир, , 16:42 — REGNUM В Египте столкнулись два транспортных средства — автобус и микроавтобус. Об этом сообщила местная газета Al-Ahram.

Полиция Египта Tienphong.vn

ДТП произошло 8 января на трассе в 10 км от города Эт-Тур в южной части Синайского полуострова. По последним данным, в результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 17 пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в Египте в результате происшествий, спровоцированных сильными дождями, погибли три человека.